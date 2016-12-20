ООН осудила убийство посла России в Турции

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Вторник, 20 декабря 2016, 01:05

Организация Объединенных Наций (ООН) осудила нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, который был убит в художественной галерее в турецкой столице.

Об этом пишет DW.com.

"Мы осуждаем вооруженное нападение на посла России в Турции. Не может быть никакого оправдания нападения на дипломата или посла, - заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик. - Мы надеемся, что виновник будет привлечен к ответственности".

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел России Марии Захаровой, в ведомстве это нападение квалифицируют как террористический акт.

По мнению мэра Анкары Мелиха Гекчека, нападение на посла России - это попытка испортить отношения между Турцией и РФ.

Напомним, ранее Москва, Анкара и Тегеран подтвердили желание провести переговоры на уровне глав МИД по сирийскому конфликту. По данным МИД Ирана, переговоры состоятся 20 декабря в Москве.

Как сообщалось, посол Российской Федерации в Турции ранили во время стрельбы в Анкаре. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Темы: Турция Росcия ООН
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