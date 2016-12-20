ООН засудила вбивство посла Росії в Туреччині

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Вівторок, 20 грудня 2016, 01:05

Організація Об'єднаних Націй (ООН) засудила напад на російського посла в Туреччині Андрія Карлова, який був убитий у художній галереї в турецькій столиці.

Про це пише DW.com.

"Ми засуджуємо озброєний напад на посла Росії в Туреччині. Не може бути ніякого виправдання нападу на дипломата або посла, - заявив речник ООН Стефан Дюжаррік. - Ми сподіваємося, що винуватця буде притягнуто до відповідальності".

За словами речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, у відомстві цей напад кваліфікують як терористичний акт.

На думку мера Анкари Меліха Гекчека, напад на посла Росії - це спроба зіпсувати відносини між Туреччиною та РФ.

Нагадаємо, раніше Москва, Анкара та Тегеран підтвердили бажання провести переговори на рівні глав МЗС щодо сирійського конфлікту. За даними МЗС Ірану, переговори відбудуться 20 грудня в Москві. 

Як повідомлялось, посла Російської Федерації в Туреччині поранили під час стрілянини в Анкарі. Він був доставлений до лікарні, де пізніше помер.

Теми: Туреччина Росія ООН
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