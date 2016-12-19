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Поранений в Туреччині посол РФ помер

Понеділок, 19 грудня 2016, 18:14
Поранений в Туреччині посол РФ помер

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов убитий в результаті нападу.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерело. Пізніше смерть Карлова агентству ТАСС підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Сьогодні трагічний день для російської дипломатії, - сказала вона. - Сьогодні в Анкарі на публічному заході отримав поранення посол Росії, від якого він помер".

За її словами, Росія кваліфікує вбивство посла Росії в Туреччині як теракт, питання буде поставлено перед СБ ООН.

Російського дипломата застрелили на відкритті виставки "Росія очима турків" в Анкарі.

У нього стріляв молодий чоловік, який пройшов на виставку як охоронець.

Турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ.

Повідомляється, що нападник почав перестрілку з поліцейськими, в результаті чого був застрелений.

 
Посол РФ Андрій Карлов
фото: тасс

За даними турецьких ЗМІ, перед початком стрільби нападник стояв за спиною посла.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаРосіяПосол Росії
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