Коллегия выборщиков официально избрала Трампа президентом США

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Вторник, 20 декабря 2016, 01:32

Дональд Трамп в понедельник был официально избран Коллегией выборщиков в качестве президента США.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выборщики подтвердили результы голосования на выборах 8 ноября, проголосовав за Трампа во всех штатах, в которых он получил большинство голосов. Всего за Трампа было отдано 304 голоса, только два выборщика-республиканца из штата Техас не поддержали его.

В штате Вашингтон 4 выборщика-демократа проголосовали не за победившую в этом штате Хиллари Клинтон, а за других лиц.

Число членов Коллегии выборщиков равно числу членов обеих палат Конгресса США - 538. Каждый штат представлен пропорционально численности его населения. Для избрания президента необходимы были 270 голосов.

Нынешние президентские выборы в США сопровождались скандалом, связанным с компьютерными атаками на Демократическую партию, по данным разведки, организованными российскими спецслужбами. Ряд активистов в связи с этим призывали выборщиков-республиканцев отказаться от поддержки Трампа.

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