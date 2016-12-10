Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦРУ: Росія намагалася допомогти Трампу перемогти на виборах

Субота, 10 грудня 2016, 05:25
ЦРУ: Росія намагалася допомогти Трампу перемогти на виборах

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу, а не просто щоб підірвати довіру до виборчої системи США.

Про це пише The Washington Post з посиланням на інформовані джерела.

За словами американських чиновників, спецслужби виявили осіб, які мають зв'язки з російським урядом, які надали WikiLeaks тисячі зламаних листів Національного комітету Демократичної партії, в тому числі - голови кампанії Хілларі Клінтон. Чиновники повідомили, що ці особи відомі американській розвідці як учасники ширшої російської операції з підвищення шансів Трампа і зменшення шансів Клінтон.

"За оцінкою розвідки Росія намагалася підтримати одного з двох кандидатів, допомогти Трампу перемогти", - заявив високопоставлений чиновник на брифінгу для американських сенаторів.

У свою чергу, перехідна команда Трампа відхилила висновки розвідки.

"Це ті ж самі люди, які сказали, що у Саддама Хусейна є зброя масового знищення. Вибори давно пройшли з одним з найбільших відривів у голосах Колегії вибірників в історії ", - сказано в заяві.

Трамп також відхилив висновки розвідки, заявивши, що "це могла бути Росія, або Китай, або якийсь хлопець у себе вдома в Нью-Джерсі".

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама наказав розвідувальним службам країни розслідувати кібератаки і втручання ззовні під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року.

Спецслужби повинні надати звіт за результатами розслідування до того, як він залишить свою посаду 20 січня 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: