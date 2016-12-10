ЦРУ: Росія намагалася допомогти Трампу перемогти на виборах

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) в секретній доповіді прийшло до висновку, що Росія втрутилася в хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу, а не просто щоб підірвати довіру до виборчої системи США.

Про це пише The Washington Post з посиланням на інформовані джерела.

За словами американських чиновників, спецслужби виявили осіб, які мають зв'язки з російським урядом, які надали WikiLeaks тисячі зламаних листів Національного комітету Демократичної партії, в тому числі - голови кампанії Хілларі Клінтон. Чиновники повідомили, що ці особи відомі американській розвідці як учасники ширшої російської операції з підвищення шансів Трампа і зменшення шансів Клінтон.

"За оцінкою розвідки Росія намагалася підтримати одного з двох кандидатів, допомогти Трампу перемогти", - заявив високопоставлений чиновник на брифінгу для американських сенаторів.

У свою чергу, перехідна команда Трампа відхилила висновки розвідки.

"Це ті ж самі люди, які сказали, що у Саддама Хусейна є зброя масового знищення. Вибори давно пройшли з одним з найбільших відривів у голосах Колегії вибірників в історії ", - сказано в заяві.

Трамп також відхилив висновки розвідки, заявивши, що "це могла бути Росія, або Китай, або якийсь хлопець у себе вдома в Нью-Джерсі".

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама наказав розвідувальним службам країни розслідувати кібератаки і втручання ззовні під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року.

Спецслужби повинні надати звіт за результатами розслідування до того, як він залишить свою посаду 20 січня 2017 року.