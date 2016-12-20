Колегія вибірників офіційно обрала Трампа президентом США

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Вівторок, 20 грудня 2016, 01:32

Дональд Трамп в понеділок був офіційно обраний Колегією вибірників президентом США.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Виборці підтвердили результи голосування на виборах 8 листопада, проголосувавши за Трампа у всіх штатах, в яких він отримав більшість голосів. Всього за Трампа було віддано 304 голоси, тільки два вибірники-республіканця зі штату Техас не підтримали його.

У штаті Вашингтон 4 вибірники-демократа проголосували не за Хілларі Клінтон, яка перемогла в цьому штаті, а за інших осіб.

Число членів Колегії вибірників дорівнює числу членів обох палат Конгресу США - 538. Кожен штат представлений пропорційно чисельності його населення. Для обрання президента необхідні були 270 голосів.

Нинішні президентські вибори в США супроводжувалися скандалом, пов'язаним з комп'ютерними атаками на Демократичну партію, за даними розвідки, організованими російськими спецслужбами. Ряд активістів в зв'язку з цим закликали виборців-республіканців відмовитись від підтримки Трампа.

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