Берлин: в грузовике найден мертвым гражданин Польши

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Вторник, 20 декабря 2016, 04:10

Человек найденный мертвым в грузовике, которым совершен наезд на людей на рождественской ярмарке в Берлине, является гражданином Польши, но его имя еще не названо.

Об этом сообщила полиция Берлина в twitter.

Ранее правоохранительные органы установили, что в кабине грузовика, который проехал по рынку 50-80 метров, было два человека. Один из них, который находился на пассажирском месте, найден мертвым.

Грузовик, на котором совершен наезд, принадлежит польской транспортной компании, но ее владелец, Андрей Журавский, утверждает, что за рулем был не его штатный водитель.

По словам Журавского, водителем машины был его двоюродный брат, уточнил, что он - опытный водитель и не мог такого сделать. Он добавил, что разговаривал с женой водителя грузовика - она сказала, что уже 16 часов не может дозвониться до своего мужа.

Впоследствии появилась информация об аресте лица, управлявшего транспортным средством.

По данным СМИ человек, который мог быть за рулем грузовика, прибыл в Германию в феврале 2016 как беженец.

Полиция подтвердила гибель 12 человек в результате наезда грузовика, еще 48 ранены.

Как сообщила The Washington Times, ИГИЛ взяла на себя ответственность за этот теракт.

Темы: Германия терроризм
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