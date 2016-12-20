Трагедию в Берлине полиция считает умышленным нападением

Следствие полагает, что трагедия в Берлине, где в понедельник вечером грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке, была преднамеренным нападением.

Об этом сообщила полиция Берлина в twitter.

Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am #Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 грудня 2016 р.

Ранее правоохранительные органы установили, что в кабине грузовика, который проехал по рынку 50-80 метров, было два человека. Один из них, который находился на пассажирском месте, найден мертвым. Позже стало известно, что он является гражданином Польши. В полиции уточнили, что грузовиком, во время совершения наезда, управлял не он.

Грузовик, на котором совершен наезд, принадлежит польской транспортной компании, но ее владелец, Андрей Журавский, утверждает, что за рулем был не его штатный водитель.

По словам Журавского, водителем машины был его двоюродный брат, уточнил, что он - опытный водитель и не мог такого сделать. Он добавил, что разговаривал с женой водителя грузовика - она сказала, что уже 16 часов не может дозвониться до своего мужа.

Впоследствии появилась информация об аресте лица, управлявшего транспортным средством.

По данным СМИ человек, который мог быть за рулем грузовика, прибыл в Германию в феврале 2016 как беженец.

Полиция подтвердила гибель 12 человек в результате наезда грузовика, еще 48 ранены.