Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Берлін: у вантажівці знайдено мертвим громадянина Польщі

Вівторок, 20 грудня 2016, 03:10

Чоловік знайдений мертвим у вантажівці, якою скоєно наїзд на людей на різдвяному ярмарку в Берліні, є громадянином Польщі, але його ім’я ще не назване.

Про це повідомила поліція Берліну у twitter.

Раніше правоохоронні органи встановили, що в кабіні вантажівки, яка проїхала по базару 50-80 метрів, було двоє людей. Один з них, який перебував на пасажирському місці, знайдений мертвим.

Вантажівка, якою скоєно наїзд, належить польській транспортній компанії, але її власник, Андрій Журавський, стверджує, що за кермом був не її штатний водій.

За словами Журавського, водієм машини був його двоюрідний брат, уточнив, що він – досвідчений шофер та не міг такого зробити. Він додав, що  розмовляв з дружиною водія вантажівки - вона сказала, що вже 16 годин не може додзвонитися до свого чоловіка.

Згодом з'явилася інформація про арешт особи, яка керувала транспортним засобом. 

За даними ЗМІ чоловік, який міг бути за кермом вантажівки, прибув до Німеччини в лютому 2016 року як біженець.

Поліція підтвердила загибель 12 осіб внаслідок наїзду вантажівки, ще 48 поранені.

Як повідомила The Washington Times, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цей теракт.

Теми: Німеччинатероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Німеччина
Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу
Rheinmetall передасть Україні нові боєприпаси для збиття російських дронів
Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: