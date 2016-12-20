Оккупанты Крыма возобновили дело против адвоката замглавы Меджлиса

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Вторник, 20 декабря 2016, 17:50

Оккупационные власти Крыма возобновили дело против адвоката заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николая Полозова.

Об этом Полозов написал на своей странице в Facebook.

"Рано радовались. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении меня по ч.2 ст. 294, ч. 1 ст. 297 и ст. 319 УК РФ отменено, и меня вновь ожидают в ГСУ СК РФ по Республике Крым для дачи объяснений в рамках проведения доследственной проверки", - написал Полозов.

Ранее сообщалось, что Следственному комитету России в оккупированному Крыму отказали в возбуждении уголовного дела против адвоката заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николая Полозова.

ранее оккупационный крымский суд, который рассматривает дело Умерова, решил допросить Полозова в качестве свидетеля. Сотрудник ФСБ даже пытался вручить адвокату соответствующую повестку, однако тот отказался ее взять, поскольку решение суда еще не вступило в действие.

Сам адвокат отметил, что в случае его допроса в качестве свидетеля, он не сможет больше защищать Умерова. Он считает, что таким образом заместителя главы Меджлиса хотят лишить адвоката.

Полозов также защищал в российском суде Надежду Савченко.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары Меджлис
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