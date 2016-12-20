Оккупанты Крыма возобновили дело против адвоката замглавы Меджлиса

Оккупационные власти Крыма возобновили дело против адвоката заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николая Полозова.

Об этом Полозов написал на своей странице в Facebook.

"Рано радовались. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении меня по ч.2 ст. 294, ч. 1 ст. 297 и ст. 319 УК РФ отменено, и меня вновь ожидают в ГСУ СК РФ по Республике Крым для дачи объяснений в рамках проведения доследственной проверки", - написал Полозов.

Ранее сообщалось, что Следственному комитету России в оккупированному Крыму отказали в возбуждении уголовного дела против адвоката заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николая Полозова.

ранее оккупационный крымский суд, который рассматривает дело Умерова, решил допросить Полозова в качестве свидетеля. Сотрудник ФСБ даже пытался вручить адвокату соответствующую повестку, однако тот отказался ее взять, поскольку решение суда еще не вступило в действие.

Сам адвокат отметил, что в случае его допроса в качестве свидетеля, он не сможет больше защищать Умерова. Он считает, что таким образом заместителя главы Меджлиса хотят лишить адвоката.

Полозов также защищал в российском суде Надежду Савченко.

Украинская правда