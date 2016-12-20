Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Симпатизирующий России глава французского "Центра политических и международных отношений" (CFPA) Фабьен Боссар заявил, что официально выдвинул кандидатуру президента РФ Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира.
Об этом он заявил "РИА Новости".
"В качестве главы CFPA я официально представил кандидатуру, направив в Нобелевский комитет письмо, сообщив, что, по моему мнению, президент Владимир Путин может получить Нобелевскую премию мира как награду за его миротворческие усилия", — сообщил политолог.
По словам Боссара, он рассчитывает на поддержку выдвинутой им кандидатуры другими экспертами и политиками.
Он заявил, что ранее президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все еще находились в Ираке. Таким образом, по мнению Боссара, авиаудары по позициям террористов в Сирии не должны помешать присуждению Путину нобелевской награды.
Как известно, в прошлом году Боссар лично вручал главе Чечни Рамзану Кадырову приз французского "Центра политики и международных отношений" "За противодействие терроризму и храбрость".
Напомним, 16 марта 2014 года после введения по приказу Путина войск РФ в Крым там состоялся так называемый "референдум", по итогам которого Россия включила Крым в свой состав. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Нобелевская премия мира за 2016 год была присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за "решительные усилия по окончанию продолжавшейся более 50 лет гражданской войны".
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