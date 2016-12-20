Стало известно, кто заменит Саакашвили на посту губернатора

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Вторник, 20 декабря 2016, 20:05

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы избрала председателем Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который является директором госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".

Такое решение было принято на заседании комиссии во вторник.

Как сообщил "Украинской правде" член комиссии по отбору Игорь Колиушко, резервным кандидатом на указанную должность избрали Сергея Мазура, который сейчас работает мэром Балты.

Степанов работал первым заместителем председателя Одесской ОГА в 2008-2010 годах.

Напомним, в финале конкурса было 5 кандидатов на должность губернатора.

7 ноября председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Украинская правда

Темы: Одесса кадры
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IP: 82.145.222.---скорп20.12.2016 20:29
Саакашвила ))
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