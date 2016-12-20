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В финал конкурса на главу Одесской ОГА вышел нардеп-радикал и еще четверо

Вторник, 20 декабря 2016, 17:22

В финал конкурса на должность главы Одесской областной госадминистрации прошли пятеро кандидатов.

Об этом "Украинской правде" сообщает активист Реанимационного пакета реформ Николай Выговский.

Так, в финал прошли народный депутат, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь, а также Валерий Степанов, Сергей Мазур, Артем Ващиленко (председатель Украинской асоциации центров поддержки бизнеса) и Александр Остапенко (бывший депутат Одесского горсовета).

Всего в конкурсе принимали участие 45 кандидатов, среди которых адвокат Корбана Оксана Томчук, бывший регионал и экс-председатель Львовской ОГА Василий Горбаль, а также известный бизнесмен Гарик Корогодский.

Как сообщает нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин, карточка нардепа Юрия Чижмаря "принимала участие" в голосовании в Раде, пока сам он сдавал тесты на должность одесского губернатора.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Одесская область
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