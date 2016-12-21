Охендовский не хочет залога и говорит, что будет помогать следствию

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Среда, 21 декабря 2016, 12:25

Председатель ЦИК Михаил Охендовский протестует против избрания ему меры пресечения в виде залога и отстранение от должности.

Об этом он заявил во время рассмотрения избрании ему меры пресечения в суде в среду, передает корреспондент "Украинской правды".

"Я убежден в собственной правоте. Это дело является сфабрикованным НАБУ и господином трепака", - отметил он.

"Я не собираюсь покидать территорию Украины, я не собирался сотрудничать со следствием", - отметил Охендовский.

 
фото: Роман кравец

"Я буду продолжать исполнять обязанности главы ЦИК в терминах, которые отведены законами Украины решением Верховной Рады", - добавил он.

"Прошу суд в удовлетворении ходатайства САП отказать, поскольку в деле нет рисков, о которых говорят прокуроры", - заявил председатель ЦИК.

На заседании суда присутствуют несколько охранников Охендовского. По подсчетам журналистов, их четверо.

 
фото: роман Кравец

Так же в суде более десяти мужчин в камуфляжной форме с нашивками батальона "Донбасс".

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура выражает ходатайство в Соломенском райсуде Киева об избрании Охендовского пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 000 гривен.

13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

Темы: ЦИК суд
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