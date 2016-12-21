Кабмин одобрил нового претендента на Одесскую область

Кабинет министров одобрил назначение главой Одесской областной государственной администрации директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максима Степанова.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.



Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил заслушать Степанова на заседании правительства, однако его не оказалось на заседании, и министр высказал пожелание, чтобы впредь кандидаты на должности присутствовали на заседаниях правительства.



Как сообщалось, 7 ноября Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.



Вечером 9 ноября президент Петр Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.



С тех пор областью руководила заместитель главы обладминистрации Соломия Бобровская.



Директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" Степанов выиграл конкурс на должность главы Одесской облгосадминистрации, набрав 14,4 балла.