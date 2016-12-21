Кабмин одобрил нового претендента на Одесскую область

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Среда, 21 декабря 2016, 17:26

Кабинет министров одобрил назначение главой Одесской областной государственной администрации директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максима Степанова.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил заслушать Степанова на заседании правительства, однако его не оказалось на заседании, и министр высказал пожелание, чтобы впредь кандидаты на должности присутствовали на заседаниях правительства.

Как сообщалось, 7 ноября Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября президент Петр Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

С тех пор областью руководила заместитель главы обладминистрации Соломия Бобровская.

Директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" Степанов выиграл конкурс на должность главы Одесской облгосадминистрации, набрав 14,4 балла.

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IP: 92.112.252.---NEW2021.12.2016 19:12
Положив "Поліграфічний комбінат", тож товариші подарували Одесу-маму.
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