Рада приняла амнистию бойцов АТО

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Четверг, 22 декабря 2016, 14:23

Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, который предусматривает, в частности, непреследование участников АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.

За это решение проголосовали 226 депутатов.

Рада уже принимала этот закон в июле, однако президент наложил на него вето и вернул со своими предложениями, которые, преимущественно, касались исправления терминологии и устранения возможности неоднозначных трактовок.

Несмотря на то, что все поправки были учтены комитетом, членами которого являются представители всех фракций, депутатам удалось принять это решение только с 11 попытки.

Олег Шанковский, УП

Темы: АТО Верховная Рада
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