Суд продлил арест антимайдановцу Топазу на два месяца

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Пятница, 23 декабря 2016, 02:28

Игнат Кромской по прозвищу "Топаз", которого обвиняют по делу о массовых беспорядках при штурме Харьковской облгосадминистрации, останется под стражей. 

Об этом сообщает "Медиапорт" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

22 декабря на очередном заседании Киевского районного суда Харькова Кромскому продлили арест на 60 дней.

Следующее заседание состоится 27 января.

"Топаз" задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного дела по факту штурма Харьковской ОГА. Его обвиняют по статьям "Массовые беспорядки", "Незаконное завладение транспортным средством", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - с санкцией до 15 лет тюрьмы.

Игнат Кромской в феврале 2014 года был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 года Киевский районный суд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

Темы: суд
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