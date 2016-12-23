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Суд продовжив арешт антимайданівцю Топазу на два місяці

П'ятниця, 23 грудня 2016, 01:28

Гнат Кромський на прізвисько "Топаз", якого звинувачують у справі про масові заворушення під час штурму Харківської облдержадміністрації, залишиться під вартою.

Про це повідомляє "Медіапорт" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

22 грудня на черговому засіданні Київського районного суду Харкова Кромському продовжили арешт на 60 днів.

Наступне засідання відбудеться 27 січня.                              

"Топаза" затримали 28 березня 2014 року в рамках кримінальної справи за фактом штурму Харківської ОДА. Його звинувачують за статтею "Масові заворушення", "Незаконне заволодіння транспортним засобом", "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" - з санкцією до 15 років в'язниці.

Гнат Кромський у лютому 2014 року був охоронцем Антимайдана в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". У мережі розміщено його звернення до Путіна з проханням ввести війська в Україну "для захисту громадян".

7 квітня 2014 року Кромський втік з-під домашнього арешту.

25 квітня 2014 року співробітники Служби безпеки України затримали Кромського під час зустрічі з журналістами російського телеканалу LifeNews.

26 квітня 2014 року  Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави до 28 травня. Пізніше терміни утримання під вартою неодноразово продовжувалися.

Теми: суд
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