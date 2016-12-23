В Дуйсбурге задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

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Пятница, 23 декабря 2016, 08:51

Полицейский спецназ задержал в немецком Дуйсбурге двух мужчин по подозрению в том, что они готовили теракт в торговом центре.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что 28-летний и 31-летний уроженцы Косово, к тому же братья, подозреваются в том, что готовили нападение на крупный торговый центр Cеntro в городе Оберхаузен, которые сообщили полиции в ночь на пятницу после арестов.

"На данный момент ведется следствие с целью установить насколько далеко зашли в своих приготовлениях подозреваемые и были привлечены к организации теракта другие лица", – говорится в сообщении издания.

Также известно, что вчера, 22 декабря вечером из соседнего Эссена до обергаузенського торгового центра Centrо и прилегающего к нему рождественского рынка были переброшены дополнительные подразделения полиции.

Сейчас правоохранители не предоставляют более подробной информации об операции в Дуйсбурге и Оберхаузене.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться и его до сих пор разыскивает полиция.

Впоследствии стало известно, что полиция разыскивает гражданина Туниса по подозрению в причастности к теракту.

"Европейская правда"

Темы: Германия терроризм
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