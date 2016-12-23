Лояльный к Украине Болтон не стал госсекретарем США из-за усов – СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от планов назначить на пост госсекретаря бывшего постпреда страны при ООН Джона Болтона из-за того, что тот носит усы.

Как сообщает "Интерфакс", об этом пишут в пятницу британские и американские СМИ со ссылкой на источники, близкие миллиардеру.

"Дональду бы не понравились эти усы. Я не могу представить, что кто-то, действительно близкий Дональду, носит бороду, которая бы ему нравилась", – приводят издания слова неназванного источника, попросившего не разглашать свое имя.

"У него (Трампа – ред.) очень развит эстетический вкус. Ты можешь быть очень квалифицирован для работы, но если ты не выглядишь соответствующе, то ничего не выйдет", – отметил другой неназванный источник, знакомый с внутренними обсуждениями переходной команды Трампа.

Не отрицает важности внешнего вида при работе с избранным президентом США и представитель Трампа Джейсон Миллер.

"Внешний вид очень важен, потому что ты представляешь Америку не только на национальном уровне, но и на международном, в зависимости от должности", – сказал он.

"Ему нравятся люди, которые очень правильно себя подают, и на него всегда производит впечатление, когда у кого-то есть опыт (работы – ред.) на телевидении, потому что он считает, что это очень важное условие для национальных интересов", – рассказывает Крис Рудди, президент медиа-группы Newsmax.

"Не забывайте, что он (Трамп – ред.) – парень из шоу-бизнеса. Он был на вершине шоу-бизнеса, и он думает о шоу-бизнесе", – добавил он.

Рудди также отметил: "Внешне этот человек необязательно должен быть как кто-то, кого разместили бы на обложке GQ или Vanity Fair. Речь идет больше о манере вести себя и стиле".

При этом СМИ отмечают, что усы были важной, но не единственной причиной, по которой Трамп остановил свой выбор не на Болтоне.

Как известно, ранее в декабре Трамп принял решение назначить руководителя нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США.

О том, что Болтон может стать госсекретарем, говорилось в середине ноября после выборов президента США.

Болтон, в частности, выступал за вооружение Украины и ее членство в НАТО.

Тиллерсон, в свою очередь, считается лояльным к России и лично Владимиру Путину.