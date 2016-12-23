За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, еще 3 ранены – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 3 получили ранения.
Об этом на брифинге 23 декабря сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения", – сказал полковник.
Он уточнил, что в результате вражеских обстрелов 1 боец погиб и 1 получил ранения в Авдеевке, также 1 погибший и 2 раненых в Луганском.
Валентина Романенко, УП
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