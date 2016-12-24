Штаб: В первый день "тишины" боевики стреляли 23 раза

В субботу, 24 декабря, наибольшее количество обстрелов в зоне проведения АТО зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное, всего с начала суток зафиксировано 23 обстрела.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба по состоянию на 18:00.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды был осуществлен обстрел по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талаковки", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

"На Луганском направлении обстреляли Желтое. Поскольку обстрелы имели провокационный характер, украинские военные огонь не вели", - отметили в пресс-центре.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

По данным украинской стороны СЦКК, по состоянию на утро субботы режим прекращения огня соблюдался, однако позже в штабе АТО сообщили, что боевики совершили 5 провокационных обстрелов позиций сил ВСУ.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенной минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.