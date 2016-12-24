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Бойовики поки дотримуються "тиші"

Субота, 24 грудня 2016, 08:27
Бойовики поки дотримуються тиші

Станом на ранок суботи режим припинення вогню, про який було домовлено раніше, дотримується.

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Анатолій Петренко.

"Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року", - йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

Згідно з повідомленням, по всій лінії зіткнення встановлена тиша.

Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.

Українська правда

Теми: АТО
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