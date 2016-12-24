Штаб: У першій день "повної тиші" бойовики стріляли 23 рази

263 перегляди
0
Субота, 24 грудня 2016, 19:22

У суботу, 24 грудня, найбільшу кількість обстрілів у зоні проведення АТО зафіксовано на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне, загалом з початку доби зафіксовано 23 обстріли. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу станом на 18:00.

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки", - повідомили у штабі. 

На Донецькому напрямку позиції ЗСУ було обстріляно у районі Світлодарської дуги та Авдіївки.

"На Луганському напрямку обстріляли Жовте. Оскільки обстріли мали суто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели", -  зазначили у прес-центрі. 

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

За даними українській сторони СЦКК, станом на ранок суботи режим припинення вогню  дотримувався, однак згодом у штабі АТО повідомили, що бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій сил ЗСУ. 

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: одного бійця поранено, четверо отримали контузію 24 грудня 2016, 12:45
Поліція показала наслідки обстрілів Торецька і Світлодарська 24 грудня 2016, 12:09
"Тиша" на Донбасі: бойовики здійснили вже 5 обстрілів 24 грудня 2016, 11:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Штаб: У першій день "повної тиші" бойовики стріляли 23 рази
Ющенко: в Межигір'ї збиралася жити Тимошенко
Оригінальність "амбарної книги" ПР підтверджено доказами – НАБУ
Через обстріл бойовиків Авдіївка знову залишилася без води
Усі новини
Новий рік

Дарт Вейдер та хлопчики-карателі. Які костюми українці шукають на Новий рік

Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості