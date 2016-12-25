В аннексированном Крыму политзаключенные заявляют о пытках на допросах в ФСБ

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 17:12

В аннексированном Россией Крыму в судах при перевозке на следственные действия и на судебные заседания политзаключенным - крымским мусульманам - заламывают руки, бьют, на допросах в ФСБ применяют пытки.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница, координатор "CrimeaSOS - Полевой правозащитный центр" Александра Крыленкова. 

"По сообщениям адвокатов и заявлениям самих заключенных в судах, при перевозке их на следственные действия и на судебные заседания молодым людям заламывают руки, запихивают пинками под скамейки машин, в таком виде везут, затем вытаскивают за ноги из машины и продолжая бить ведут до кабинетов следователя", - сообщила она.

По словам Крыленковой, один из заключенных сообщил о применении пыток во время допроса в ФСБ: ему надевали на голову полиэтиленовый пакет и требовали признать принадлежность к организации, называемой в России террористической. 

Темы: Политзаключенные Крым пытки ФСБ
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