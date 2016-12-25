Пожар возле Лесной ликвидировали

Пожар возле метро Лесная в Киеве полностью ликвидирован.

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Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 13:10 пожар был локазизован, а в 15:31 - ликвидирован.

Сообщается, что возгорание произошло в торговых рядах по продаже товаров секонд-хенда по ул. Мурманской, 6 на площади 2000 м. кв.

На месте происшествия работали 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

При разборке конструкций обнаружено тело одного погибшего человека.

Украинская правда