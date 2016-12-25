Пожежу біля Лісової ліквідували

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Неділя, 25 грудня 2016, 17:28

Пожежу біля метро Лісова у Києві повністю ліквідовано.

 
Всі фото ДСНС

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, о 13:10 пожежу було локазізовано, а о 15:31 – ліквідовано.

 

Повідомляється, що загорання сталося в торгівельних рядах з продажу товарів секонд-хенду по вул. Мурманській, 6 на площі 2 000 м. кв.

 

На місці події працювали 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 чоловіка особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

 

Під час розбирання конструкцій виявлено тіло однієї загиблої особи.

Українська правда

Теми: Київ
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