Боевики продолжают обстрелы сил АТО, несмотря на полную "тишину"

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 18:41

По состоянию на 18:00 25 декабря зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе, которые нарушают Минские соглашения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером в субботу.

"Из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь", - отметили в штабе.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

По данным штаба АТО, 24 декабря в течение суток боевики открывали огонь 39 раз, в результате провокационного огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранения в районе Авдеевки.

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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