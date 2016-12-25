"Тиша" в АТО: 1 військового поранено під Авдіївкою

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув, 1 отримав поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій загиблих не було, 1 військовий зазнав поранення в районі Авдіївки", - сказав він.

"Таким чином, вперше за 6 днів ми не маємо втрат на Світлодарській дузі", - додав Мотузяник.

Речник Міноборони з питань АТО констатував масові порушення режиму припинення вогню з боку противника.

"Ворожі обстріли зафіксовано практично на всіх напрямках. Проте обстановка має певну тенденцію до ескалації (очевидно, до деескалації – УП). Зокрема, значно спокійніше стало в основних гарячих точках району проведення АТО, зокрема, на Світлодарській дузі, в Авдіївській промзоні, в Широкіному. Також противник значно рідше почав використовувати важке озброєння", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку відбувся один ворожий обстріл – неподалік н.п. Жовте. Він тривав 25 хвилин.

На Донецькому напрямку бойовики регулярно відкривають вогонь.

Зокрема, в Авдіївській промзоні 2 години тривала перестрілка між силами АТО і противником, було застосовано міномет.

Всього на Донецькому напрямку за добу зафіксовано 15 ворожих обстрілів, 2 з них із важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку бойові дії ведуться на південних рубежах, ділянка фронту Павлопіль-Широкіне. Також ворог стріляв у Мар'їнці та під Докучаєвськом.

Всього на Маріупольському напрямку відбулося 23 ворожі обстріли. 2 з них з важкого озброєння.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Українська правда