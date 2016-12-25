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"Перемир'я" на Донбасі: Бойовики відкривали вогонь 39 раз

Неділя, 25 грудня 2016, 05:53

Упродовж минулої доби, незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики в зоні АТО продовжують порушувати Мінські домовленості.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

Всього за добу сепаратисти відкривали вогонь 39 разів.

На Маріупольському напрямку були обстріляні українські позиції поблизу населених пунктів Мар'їнка, Широкине, Талаківка і Водяне. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку позиції сил АТО були обстріляні в районі Луганського, Майорська і Авдіївки. По Луганському вогонь вели 82 міліметрові міномети.

На Луганському напрямку Троїцьке і Жовте потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Теми: АТОДонбас
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