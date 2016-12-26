Добровольцы объявили о начале блокады ОРДЛО

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Понедельник, 26 декабря 2016, 15:24

Ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен, они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит, сообщает ЛІГА.net.

В частности, он пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

"Мы не будем ущемлять мирных жителей, которые проносят себе еду – хлеб, воду, гречку", – добавил Лихолит.

По его словам, в понедельник на Майдане в Киеве будет установлен мобилизационный пункт, куда могут прийти все желающие поддержать блокаду оккупированных территорий или принять в ней участие.

Второй командир батальона Донбасс Анатолий Виногродский сообщил, что многие ветераны и волонтеры АТО готовы присоединиться к акции.

Он отметил, что инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену.

Виногродский подчеркнул, что блокада будет тщательно готовиться не только в зоне проведения АТО, но и в Киеве.

"Мы готовимся к противодействиям власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами", – сказал он.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Собеседник издания в минской группе отметил, что акция не координируется с официальными представителями от Украины. В то же время, по словам одного из них, подобные настроения "давно зреют среди военнослужащих".

"Все в ярости из-за того, что эти сволочи все время блокируют освобождение заложников", – сказал ЛІГА.net собеседник из числа переговорщиков от Украины.

Темы: заложники блокада АТО
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Комментарии — 6
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IP: 194.44.160.---Семенен26.12.2016 16:33
Основне, що то не були митарі, які будуть стягувати мито за проїзд... Або не стягувати, на свій розсуд.
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IP: 37.55.166.---frend26.12.2016 16:25
Підтримую.
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IP: 46.118.89.---wovka26.12.2016 16:24
Иван Закрутов:
На жаль,чурка,ти навіть не читав.
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IP: 77.94.164.---Иван Закрутов26.12.2016 16:11
Крым уже блокировали, воду и свет отрубили, результат - окончательное отвращение к Украине. Слова Путина об «оккупации Донбасса» оказываются пророческими - "Главное, чтобы в Донбассе украинскую армию там не считали оккупантами...."
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IP: 130.180.218.---lola26.12.2016 15:43
нарешті якісь кроки проти бариг у владі та війни.
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