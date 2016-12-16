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Ветераны-добровольцы объявили ультиматум из-за пленных

Пятница, 16 декабря 2016, 19:42

Бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются.

Об этом сообщил боец "Донбасса" Евгений Шевченко, пишет УНИАН.

"Ветераны войны поставили террористам и оккупантам ультиматум - если в течение семи дней все украинские военнопленных будут отпущены или обменяны, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий. И посмотрим, на сколько вас хватит", - сообщил Шевченко на Facebook.

По его словам, в ближайшее время для координации действий будет создан Штаб блокады оккупированных территорий.

Экс-командир батальона "Донбасс" нардеп Семен Семенченко отметил в своем Facebook, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".

Как известно, Украина готова передать боевикам 228 человек в обмен на 58 украинских заложников. Боевики пока не ответили на это предложение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленные
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