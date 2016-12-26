Добровольці оголосили про початок блокади ОРДЛО

Ультиматум добровольців по звільненню заручників не виконаний, вони почали організацію блокади окупованих територій Донбасу.

Про це повідомив у понеділок на прес-конференції колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт, повідомляє ЛІГА.net.

Зокрема, він пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

"Ми не будемо обмежувати мирних жителів, які проносять собі їжу – хліб, воду, гречку", – додав Лихоліт.

За його словами, у понеділок на Майдані в Києві буде встановлений мобілізаційний пункт, куди можуть прийти всі бажаючі підтримати блокаду окупованих територій або взяти в ній участь.

Другий командир батальйону Донбас Анатолій Виногродський повідомив, що багато ветеранів та волонтерів АТО готові приєднатися до акції.

Він зазначив, що ініціатори акції вимагають звільнення не тільки тих заручників, які значаться в офіційних списках, але і тих, хто в офіційні списки не включений, проте за інформацією, наявною у учасників добровольчих батальйонів, знаходиться в полоні.

Виногродський підкреслив, що блокада буде ретельно готуватися не тільки в зоні проведення АТО, але і в Києві.

"Ми готуємося до протидій влади, яка, на жаль, бере участь в торгівлі з терористами і окупантами", – сказав він.

Як відомо, 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

Співрозмовник видання в мінській групі зазначив, що акція не координується з офіційними представниками від України. У той же час, за словами одного з них, подібні настрої "давно визрівають серед військовослужбовців".

"Всі в люті через те, що ці сволоти весь час блокують звільнення заручників", – сказав ЛІГА.net співрозмовник з числа переговірників від України.