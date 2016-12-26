Добровольці оголосили про початок блокади ОРДЛО

13630 переглядів
5
Понеділок, 26 грудня 2016, 15:24

Ультиматум добровольців по звільненню заручників не виконаний, вони почали організацію блокади окупованих територій Донбасу.

Про це повідомив у понеділок на прес-конференції колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт, повідомляє ЛІГА.net.

Зокрема, він пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

"Ми не будемо обмежувати мирних жителів, які проносять собі їжу – хліб, воду, гречку", – додав Лихоліт.

За його словами, у понеділок на Майдані в Києві буде встановлений мобілізаційний пункт, куди можуть прийти всі бажаючі підтримати блокаду окупованих територій або взяти в ній участь.

Другий командир батальйону Донбас Анатолій Виногродський повідомив, що багато ветеранів та волонтерів АТО готові приєднатися до акції.

Він зазначив, що ініціатори акції вимагають звільнення не тільки тих заручників, які значаться в офіційних списках, але і тих, хто в офіційні списки не включений, проте за інформацією, наявною у учасників добровольчих батальйонів, знаходиться в полоні.

Виногродський підкреслив, що блокада буде ретельно готуватися не тільки в зоні проведення АТО, але і в Києві.

"Ми готуємося до протидій влади, яка, на жаль, бере участь в торгівлі з терористами і окупантами", – сказав він.

Як відомо, 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

Співрозмовник видання в мінській групі зазначив, що акція не координується з офіційними представниками від України. У той же час, за словами одного з них, подібні настрої "давно визрівають серед військовослужбовців".

"Всі в люті через те, що ці сволоти весь час блокують звільнення заручників", – сказав ЛІГА.net співрозмовник з числа переговірників від України.

Теми: заручники блокада АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Тандіт: на Донбасі утримують у полоні 110 українців, ще 10 - у Росії 26 грудня 2016, 01:48
Росія не готова віддавати заручників – Геращенко 23 грудня 2016, 16:51
Грицак: Росія відпустить Сущенка, коли їй це буде вигідно 22 грудня 2016, 15:51
powered by lun.ua
Коментарі — 5
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.55.166.---frend26.12.2016 16:25
Підтримую.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.118.89.---wovka26.12.2016 16:24
Иван Закрутов:
На жаль,чурка,ти навіть не читав.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 77.94.164.---Иван Закрутов26.12.2016 16:11
Крым уже блокировали, воду и свет отрубили, результат - окончательное отвращение к Украине. Слова Путина об «оккупации Донбасса» оказываются пророческими - "Главное, чтобы в Донбассе украинскую армию там не считали оккупантами...."
ВідповістиЗ цитатою
IP: 130.180.218.---lola26.12.2016 15:43
нарешті якісь кроки проти бариг у владі та війни.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.92.35.---Vyacheslav Mamchak26.12.2016 15:36
Давно пора-відділити цю пухлину.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Шлапак представив нове керівництво Приватбанку
Добровольці оголосили про початок блокади ОРДЛО
Окупанти в Криму дозволили омбудсмену побачити трьох політв'язнів
Зустрічі Лутковської з Чийгозом в Криму перешкоджають – адвокат
Усі новини
Фото

Робоче місце. Як виглядає офіс видавництва "Основи"

Онлайн-запис

У "Поліклініку без черг" можна зайти з "Карткою киянина"