Минобороны РФ опровергло информацию о жилетах на пассажирах Ту-154

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Понедельник, 26 декабря 2016, 15:38

Минобороны РФ утверждает, что сообщения о том, что на пассажирах разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 были спасательные жилеты, не соответствуют действительности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, – постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности. С первых часов после трагедии Минобороны России вместе с другими федеральными ведомствами и службами доводят обществу и журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции", – заявили в Минобороны.

Как известно, Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты, а также врач и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Экипаж самолета не подал на землю сигнал тревоги, однако пилот пытался вернуть судно назад в аэропорт.

Темы: катастрофы Росcия
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