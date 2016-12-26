Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Некоторые пассажиры Ту-154 успели надеть жилеты – источник

Понедельник, 26 декабря 2016, 13:21

На нескольких погибших пассажирах самолета Ту-154, чьи тела были обнаружены к настоящему моменту, были надеты спасательные жилеты.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб.

"Люди в жилетах, готовились к эвакуации", – сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела уже обнаружены.

Агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что тела большинства пассажиров могут находиться внутри лайнера под водой, поэтому они до сих пор не обнаружены.

Как известно, Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты, а также врач и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Экипаж самолета не подал на землю сигнал тревоги, однако пилот пытался вернуть судно назад в аэропорт.

Темы: катастрофыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
катастрофы
Детально посчитали: сколько стоила Украине совершенная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС
НАТО имеет план на случай ядерной катастрофы на ЗАЭС - топ-чиновница
"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: