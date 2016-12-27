СМИ: Новым послом РФ в Турции станет Бабич, которого не утвердила Украина

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Вторник, 27 декабря 2016, 02:25

Новым послом России в Турции станет полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Он займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова. По словам собеседников, назначение произойдет уже в новом году.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил.

"Первый раз слышу", - сказал он.

"Перевод в Украину точно не был бы для Бабича повышением. Посольство в этой стране — одно из ключевых. Посольство в Турции до сих пор не играло такой роли, но, возможно, назначение Бабича будет свидетельствовать о повышении роли посла в этой стране", -  отметил собеседник, близкий к Кремлю.

"Дождь" пишет, что Бабича давно хотели перевести с поста полпреда на другое место работы.

Летом 2016 года он претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Однако Украина отказалась принять Бабича, в качестве полномочного представителя России.

Российские оппозиционеры – экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и политический эмигрант Ольга Курносова, предостерегали президента Петра Порошенко от согласования кандидатуры Михаила Бабича в качестве посла РФ в Украине.

По словам Курносовой, Бабич – бывший военный, был главой правительства Чеченской республики, и выдвижение именно его на должность посла свидетельствует, что Путин делает ставку на досрочные выборы в Украине.

"Бабич – это последний человек, от которого была бы польза в качестве дипломата. В ситуации необъявленной войны отправлять послом военного – это как плевок в лицо", – заявляла она.

Как известно, Карлов был убит 19 декабря в художественной галерее в Анкаре, где он присутствовал на открытии выставки. Посла застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. После выстрелов он выкрикивал исламистские лозунги и назвал свои действия местью за Алеппо.

Алтынташа застрелили турецкие полицейские.

Темы: Росcия Турция
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