ЗМІ: Новим послом РФ в Туреччині стане Бабич, якого не затвердила Україна

Новим послом Росії в Туреччині стане повпред президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на два джерела, близьких до Кремля.

Він займе місце вбитого 19 грудня Андрія Карлова. За словами співрозмовників, призначення відбудеться вже в новому році.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков цю інформацію не підтвердив.

"Перший раз чую", - сказав він.

"Перевод в Україну точно не був би для Бабича підвищенням. Посольство в цій країні - одне з ключових. Посольство в Туреччині до сих пір не грало такої ролі, але, можливо, призначення Бабича буде свідчити про підвищення ролі посла в цій країні", - зазначив співрозмовник, близький до Кремля.

"Дождь" пише, що Бабича давно хотіли перевести з посади повпреда на інше місце роботи.

Влітку 2016 року він претендував на місце посла Росії в Україні замість Михайла Зурабова,який пішов з цієї посади. Однак Україна відмовилася прийняти Бабича, як повноважного представника Росії.

Російські опозиціонери - екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов та політична емігрантка Ольга Курносова застерігали президента Петра Порошенка від узгодження кандидатури Михайла Бабича як посла РФ в Україні.

За словами Курносової, Бабич - колишній військовий, був главою уряду Чеченської республіки, і висунення саме його на посаду посла свідчить, що Путін робить ставку на дострокові вибори в Україні.

Бабич - це остання людина, від якої була б користь як дипломата. "У ситуації неоголошеної війни відправляти послом військового - це як плювок в обличчя", - заявляла вона.

Як відомо, Карлов був убитий 19 грудня в мистецькій галереї в Анкарі, де він був присутній на відкритті виставки. Посла застрелив 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ. Після пострілів він вигукував ісламські гасла і назвав свої дії помстою за Алеппо.

Алтинташа застрелили турецькі поліцейські.