ЗМІ: Новим послом РФ в Туреччині стане Бабич, якого не затвердила Україна

241 перегляд
0
Вівторок, 27 грудня 2016, 02:25

Новим послом Росії в Туреччині стане повпред президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на два джерела, близьких до Кремля.

Він займе місце вбитого 19 грудня Андрія Карлова. За словами співрозмовників, призначення відбудеться вже в новому році.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков цю інформацію не підтвердив.

"Перший раз чую", - сказав він.

"Перевод в Україну точно не був би для Бабича підвищенням. Посольство в цій країні - одне з ключових. Посольство в Туреччині до сих пір не грало такої ролі, але, можливо, призначення Бабича буде свідчити про підвищення ролі посла в цій країні", - зазначив співрозмовник, близький до Кремля.

"Дождь" пише, що Бабича давно хотіли перевести з посади повпреда на інше місце роботи.

Влітку 2016 року він претендував на місце посла Росії в Україні замість Михайла Зурабова,який пішов з цієї посади. Однак Україна відмовилася прийняти Бабича, як повноважного представника Росії.

Російські опозиціонери - екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов та політична емігрантка Ольга Курносова застерігали президента Петра Порошенка від узгодження кандидатури Михайла Бабича як посла РФ в Україні.

За словами Курносової, Бабич - колишній військовий, був главою уряду Чеченської республіки, і висунення саме його на посаду посла свідчить, що Путін робить ставку на дострокові вибори в Україні.

Бабич - це остання людина, від якої була б користь як дипломата. "У ситуації неоголошеної війни відправляти послом військового - це як плювок в обличчя", - заявляла вона.

Як відомо, Карлов був убитий 19 грудня в мистецькій галереї в Анкарі, де він був присутній на відкритті виставки. Посла застрелив 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ. Після пострілів він вигукував ісламські гасла і назвав свої дії помстою за Алеппо.

Алтинташа застрелили турецькі поліцейські.

Теми: Росія Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пілот Ту-154 намагався посадити літак на воду – ЗМІ РФ 26 грудня 2016, 23:24
За 3 роки понад 6000 росіян стали громадянами України за спрощеним порядком 26 грудня 2016, 18:31
Власник зоопарку в Криму: Ми не частина РФ, а незрозумілий "концтабір" 26 грудня 2016, 17:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Тука про блокаду ОРДЛО: в успіх акції не вірю, ініціаторам не довіряю
В зоні АТО зникли двоє бійців, які вертались з лікарні – штаб
Бійців, які загинули на Світлодарській дузі, не катували – експертиза
Нідерланди розглянуть асоціацію Україна-ЄС після 15 березня – МЗС
Усі новини
Онлайн-запис

У "Поліклініку без черг" можна зайти з "Карткою киянина"

Освіта

Як зробити хорошу школу?