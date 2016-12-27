Подозреваемый в берлинском теракте сбежал через Францию

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Вторник, 27 декабря 2016, 02:53

Подозреваемый в совершении нападения в Берлине после атаки сумел бежать из города на поезде через Францию.

Об этом сообщили 26 декабря немецкие и французские информагентства со ссылкой на представителей следствия, передает "Радио Свобода".

24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион. Он ехал один.

Аниса Амри застрелила полиция в итальянском городе Милан.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек.

Как сообщила The Washington Times, ИГИЛ взяла на себя ответственность за этот теракт.

Темы: теракт Франция
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