Підозрюваний в берлінському теракт втік через Францію

Підозрюваний у скоєнні нападу в Берліні після атаки зумів втекти з міста на поїзді через Францію.

Про це повідомили 26 грудня німецькі і французькі інформагентства з посиланням на представників слідства, передає "Радіо Свобода".

24-річного тунісця Аніса Амрі зняли камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон. Він їхав один.

Анісу Амрі застрелила поліція в італійському місті Мілан.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули 12 осіб.

Як повідомила The Washington Times, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цей теракт.