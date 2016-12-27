Боевики отпустили двух заложниц

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Вторник, 27 декабря 2016, 10:58

Боевики "ДНР" утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух заложниц Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Об этом Громадскому сообщил сам Рубан.

Процедура прошла между оккупированными Донецком и Макеевкой.

Как сообщил Громадскому заместитель министра обороны Василий Будик, дальше женщин передадут Службе безопасности Укураины, неподалеку Майорска Донецкой области.

Переговоры об освобождении Пресняковой и Сворак в Трехсторонней контактной группе в Минске начались еще весной, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

26 декабря главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежде Савченко двух пленных женщин.

Как известно, Савченко не входит в официальную группу переговорщиков в Минском процессе.

Трехсторонняя группа в Минске состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ. Представители боевиков имеют там статус приглашенных и напрямую с ними никто переговоров не ведет.

Савченко встретилась с главарями боевиков в Минске 7 декабря, во встрече также принимал участие представитель в гуманитарной подгруппе от РФ. Россия давно настаивает, чтобы Украина вела переговоры з боевиками напрямую. Украина заявляет, что не ведет переговоров с террористами.

Темы: пленные "ДНР"
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IP: 178.92.10.---Adam Viter27.12.2016 11:18
Плотницький і Захарченко передають Надії Савченко двох жінок із підвалів ЛДНР. Те, що звільнюються люди - це, звичайно, прекрасно і це потрібно вітати. Просто зверніть увагу, що одна звільнена приїхала не територію ДНР до свого коханого, який за певними даними був бойовиком ( іі звинуватили у роботі на СБУ). Друга - суддя з Новоазовська, яка потрапила в підвал за невизначених обставин. Свого часу вона стала відомою своїм рішенням, яким, де-факто, визнала, що голодомор не був геноцидом українського народу.
Vadym Denysenko
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