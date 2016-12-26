Ватажки бойовиків домовились із Савченко: віддають їй двох полонених

Ватажки бойовиків ОРДЛО Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про намір передати депутату Надії Савченко двох полонених жінок.

Про це повідомляє сайт, підконтрольний бойовикам окупованої частині Луганської області.

"Як жест доброї волі напередодні Нового року і Різдва ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, в надії активізувати процес визволення з полону наших громадян, з надією на те, що в прийдешньому році вони возз'єднаються з рідними і близькими", - йдеться в спільній заяві ватажків бойовиків.

Повідомляючи про своє рішення вони заступилися за Савченко, яка нібито потрапила під "люту критику офіційних київської влади".

"За публічними звинуваченнями і репресіями ховаються лише очевидна безпорадність і недієздатність президента України і його оточення, які не бажають виконувати свої зобов'язання в рамках Мінського процесу", - заявили бойовики.

"Новітня історія показує, що у українських жінок часто краще виходить вирішувати політичні і економічні проблеми, а часом - і керувати країною", - також заявили бойовики.

Трохи згодом стестра Савченко - Віра написала у своєму ФБ:

У свою чергу офіційний представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко заявила "Українській правді", що в групі вітають звільнення будь-якого українця з полону.

"Ми щасливі звільненню кожної людини. Якщо передача українською стороною 15 осіб – тих, кого просили в ОРДЛО, серед яких є 6 жінок, сприяє звільненню і розблокування цього процесу, ми щасливі", - заявила Геращенко.

Вона додала, що на Мінській підгрупі з весни цього року обговорювалася доля цих жінок.

"Одна з них працює в медіа, а друга – в одній з державних інституцій. Мабуть тому вони були затримані. Але ми щасливі, що вони обидві вдома будуть зустрічати Новий рік", - додала Геращенко.

Як відомо, Савченко не входить в офіційну групу переговірників в Мінському процесі.

Тристороння група в Мінську складається з представників України, Росії та ОБСЄ. Представники бойовиків мають там статус запрошених і напряму з ними ніхто переговорів не веде.

Савченко зустрілася з ватажками бойовиків в Мінську 7 грудня. У зустрічі також брав участь представник в гуманітарній підгрупі від РФ. Росія давно наполягає, щоб Україна вела переговори з бойовиками безпосередньо. Україна заявляє, що не веде переговорів з терористами.

Оксана Коваленко, УП