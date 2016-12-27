2017 год станет переломным в зоне АТО – Турчинов

3886 просмотров
2
Вторник, 27 декабря 2016, 15:20

В текущем году Украина не потеряла ни одного метра своей территории, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время посещения базы Национальной гвардии Украины во вторник в Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

"2016 год – это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции", - сказал он.

Турчинов также отметил, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".

"Я убежден, что 2017-й год станет переломным в этом вопросе", - заявил он.

В то же время, Турчинов не исключает организации провокаций со стороны боевиков в зоне АТО на Донбассе во время Новогодних и Рождественских праздников.

"Нечистая сила именно на христианские праздники себя и проявляет. Именно с такой нечистой силой мы ведем войну, защищая нашу Украину. Я могу прогнозировать, что будут провокации. И всегда, вы сами можете проанализировать, события на фронте с начала 2014 года, - именно на христианские праздники они пытаются делать провокации, грязь, кровь", - сказал он.

Как известно, во вторник он заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины.

Темы: АТО Турчинов СНБО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет 27 декабря 2016, 13:23
В АТО ранили 2 украинских военных, 2 попали в плен 27 декабря 2016, 12:49
Жилье для атошников: легкие деньги для дельцов 27 декабря 2016, 09:32
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.43.---Spirito27.12.2016 15:45
2. питання:
У їх торговому балансі є пункт стосовно безпеки Ізраїлю/належності
Голанських висот?
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.43.---Spirito27.12.2016 15:35
- Трампу планируют сделку по оккупированному Россией Крыму и Донбассу -
западные СМИ
...Россия даст гарантии... -
(Росія вже давала гарантії через Будапештський меморандум;
Києву таки доведеться уточнити суть цивілізованості так званого
цивілізованого світу,який готовий повністю проігнорувати
Будапештський меморандум і сторгуватись з Кремлем за рахунок
України)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет
В Киевском облсовете вместо депутата голосовало постороннее лицо
В АТО ранили 2 украинских военных, 2 попали в плен
СМИ: Охендовский отказался от очной ставки с Трепаком
Все новости
Парадокс війни

Авдеевка: рожают даже бесплодные

Дима Борисов

Сейчас в мировые тренды вышла грузинская кухня, следующей будет украинская