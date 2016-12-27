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Турчинов: Без згоди Порошенка ніякої блокади ОРДЛО не буде

Вівторок, 27 грудня 2016, 12:23
Турчинов: Без згоди Порошенка ніякої блокади ОРДЛО не буде

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької і Луганської областей знаходиться виключно в компетенції президента України.

Про це він сказав журналістам у вівторок, коментуючи ініціативу щодо блокування ОРДЛО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Буде прийнято рішення блокувати – значить, будемо блокувати. Не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем - значить, цього робити ніхто не буде. Тих, хто спробує самі робити імпровізовані блокпости в зоні АТО – цього не буде", - сказав він.

Як відомо, 26 грудня добровольці оголосили про блокаду окупованих територій. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

Теми: ТурчиновДонбасАТО
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