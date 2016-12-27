2017 рік стане переломним в зоні АТО – Турчинов

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Вівторок, 27 грудня 2016, 15:20

У поточному році Україна не втратила жодного метра своєї території, а Збройні сили значно поліпшили свої позиції.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час відвідання бази Національної гвардії України у вівторок в Київській області, передає "Інтерфакс-Україна".

"2016 рік - це перший рік, коли Україна не позбулася жодного метра своєї території. Всі спроби просунутися вперед і прорвати нашу оборону в поточному році були приречені на провал. Крім того, ворог зазнав дуже серйозних втрат, а ВСУ поліпшили свої позиції", - сказав він.

Турчинов також зазначив, що "метр за метром ми починаємо звільняти окуповану територію".

"Я переконаний, що 2017-й рік стане переломним в цьому питанні", - заявив він.

Водночас, Турчинов не виключає організації провокацій з боку бойовиків в зоні АТО на Донбасі під час Новорічних і Різдвяних свят.

"Нечиста сила саме на християнські свята себе і проявляє. Саме з такою нечистою силою ми ведемо війну, захищаючи нашу Україну. Я можу прогнозувати, що будуть провокації. І завжди, ви самі можете проаналізувати, події на фронті з початку 2014 року, - саме на християнські свята вони намагаються робити провокації, бруд, кров", - сказав він.

Як відомо, у вівторок він заявив, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької і Луганської областей знаходиться виключно в компетенції президента України.

Теми: АТО Турчинов РНБО
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Коментарі — 2
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IP: 93.74.43.---Spirito27.12.2016 15:45
2. питання:
У їх торговому балансі є пункт стосовно безпеки Ізраїлю/належності
Голанських висот?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.74.43.---Spirito27.12.2016 15:35
- Трампу планируют сделку по оккупированному Россией Крыму и Донбассу -
западные СМИ
...Россия даст гарантии... -
(Росія вже давала гарантії через Будапештський меморандум;
Києву таки доведеться уточнити суть цивілізованості так званого
цивілізованого світу,який готовий повністю проігнорувати
Будапештський меморандум і сторгуватись з Кремлем за рахунок
України)
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