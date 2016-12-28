38% украинцев допускают новый Майдан в 2017 году

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Среда, 28 декабря 2016, 18:25

Если митинги и демонстрации состоятся, 20% населения готовы принять в них участие. Не готовы к участию в протестах 62%. Майдан-3 в 2017 году предполагает 38% респондентов.

Такими являются результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года в рамках проекта MATRA посольства Нидерландов.

23% населения считают, что в их городе (селе) в ближайшее время возможны массовые выступления протеста (4% из них в этом уверены, а 19% считают это вероятным). Зато 39% считают массовые протесты в ближайшее время маловероятными, а 22% уверены, что протестов не будет.

67% считают, что события в стране движутся в неправильном направлении. В 2015 году таких было 57,7%.

Что события движутся в правильном направлении считает только 16% респондентов. В 2015 году таких было 15%.

Украинская правда

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