СБУ провела обыски в офисах "КСГ Банка" Шепелева

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Среда, 28 декабря 2016, 19:14

В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в "КСГ Банк".

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как пояснили в службе, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Напомним, Нацбанк 30 августа 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Основными акционерами банка - Сергей и Ксения Касьяновы (по 33, 46%) и Александр Шепелев (16,39%).

Как известно, Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 года. Шепелеваобвиняли в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Шепелев категорически отрицал обвинения в свой адрес.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

Экономическая правда

Темы: СБУ банки
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