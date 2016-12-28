СБУ провела обыски в офисах "КСГ Банка" Шепелева

В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в "КСГ Банк".

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как пояснили в службе, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Напомним, Нацбанк 30 августа 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.