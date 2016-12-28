СБУ провела обшуки в офісах "КСГ Банку" Шепелєва

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Середа, 28 грудня 2016, 19:14

У рамках кримінального провадження щодо протиправного заволодіння 386 млн грн Служба безпеки спільно з прокуратурою та поліцією провела обшуки в ПАТ "КСГ Банк".

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Як пояснили у службі, обшуки відбулися у приміщеннях офісів банку та комерційних структур, причетних до протиправної діяльності, а також за адресами проживання ключових власників і посадовців банку.

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи", - йдеться у повідомленні.

Слідство триває.

Нагадаємо, Нацбанк 30 серпня 2016 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Основними акціонерами банку - Сергій і Ксенія Касьянови (по 33,46%) та Олександр Шепелєв (16,39%).

Як відомо, Шепелєв в ніч на 6 липня 2014 року втік разом з конвоїром з лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою.

Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 році. Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Шепелєв категорично заперечував звинувачення на свою адресу.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.  

Окрім того екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов.  На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

Більше про Олександра Шепєлєва можна прочитати тут і тут

Економічна правда

Теми: СБУ банки
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