СБУ открыла производство против газеты "Русский вестник"

Управління СБУ у Львівській області зареєструвало кримінальне провадження щодо газети "Русский вестник" через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це повідомила речник УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківська, повідомляє ZIK.

Газета "Русский вестник" видавалась Російським культурним центром у Львові.

"До нас звернулося керівництво Львівської обласної ради. Було прийнято рішення про проведення первинної експертизи, яка підтвердила, що в газеті міститься інформація, що має ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) ККУ. Ми зареєстрували кримінальне провадження за цією статтею", – повідомила Клячківська.

З її слів, матеріали передаються для подальшого досудового розслідування в органи Нацполіції. У рамках слідства буде встановлено підозрюваних осіб, причетних до видання газети.

Як відомо, на сесії 25 жовтня цього року Львівська облрада вирішила повернути собі будівлю за адресою вул. Короленка, 1а у Львові, де розміщувався так званий Російський культурний центр. У подальшому будівлю планується передати в оренду громадським організаціям учасників АТО та волонтерів.