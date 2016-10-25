Львівська облрада виселила Російський культурний центр

Львівська облрада виселить Російський культурний центр у Львові з комунального приміщення.

Таке рішення прийняли під час сесії облради 25 жовтня, пише Zaxid.net

Йдеться про приміщення на вулиці Короленка, 1а.

У тексті рішення вказується, що це приміщення повернуть у власність комунальної установи "Нерухомість і майно", відремонтують і після цього здадуть в оренду організаціям, які здійснюють діяльність, пов'язану з АТО.

Текст рішення депутатам запропонувала тимчасова контрольна комісія, яка від січня 2016 року вивчала це питання.

"Провести обстеження будівлі за адресою вул. Короленка, 1а щодо обсягу ремонтних робіт, які повинні бути здійснені для приведення її до належного стану, та передбачити в обласному бюджеті відповідні кошти... Забезпечити проведення конкурсу на право оренди цих приміщень, встановивши цільове використання об'єкта – розміщення громадських організацій, які здійснюють діяльність, пов'язану з АТО", – йдеться у тексті рішення Львівської обласної ради.

Зазначене приміщення із жовтня 1990 року на пільгових умовах орендує громадська організація Товариство друзів російської і української культур ім. О. Пушкіна.

На офіційній сторінці РКЦ вказано, що у 1999 році тодішній мер Львова Василь Куйбіда встановив символічну орендну плату 5 грн в місяць.

Після того, як можливість виселення Російського культурного центру обговорили на засіданні депутатської комісії комунального майна, представники російської спільноти у Львові звернулися до президента Петра Порошенка по захист від "сваволі депутатів і чиновників Львівщини".

Відповідний лист російською мовою надіслали також міському голові Львова Андрію Садовому, голові ЛОДА Олегові Синютці та голові Львівської облради Олександру Ганущину.