СБУ відкрила провадження проти львівської газети "Русский вестник"

511 переглядів
0
Середа, 28 грудня 2016, 23:32

Управління СБУ у Львівській області зареєструвало кримінальне провадження щодо газети "Русский вестник" через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це повідомила прес-секретар УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківський, повідомляє ZIK.

Газета "Русский вестник" видавалась Російським культурним центром у Львові.

"До нас звернулося керівництво Львівської обласної ради. Було прийнято рішення про проведення первинної експертизи, яка підтвердила, що в газеті міститься інформація, що має ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) ККУ. Ми зареєстрували кримінальне провадження за цією статтею", – повідомила М.Клячківська.

З її слів, матеріали передаються для подальшого досудового розслідування в органи Нацполіції. У рамках слідства буде встановлено підозрюваних осіб, причетних до видання газети.

Як повідомлялося, у приміщенні Російського культурного центру Львові, що на вул. Короленка, 1а, до останнього часу діяла редакція газети "Русский вестник", статті якої мають явний антиукраїнський зміст. Про це 9 листопада під час круглого столу повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

З цього приводу керівництво облради звернулося в СБУ.

На сесії 25 жовтня цього року Львівська облрада вирішила повернути собі будівлю за адресою вул. Короленка, 1а у Львові, де розміщувався так званий Російський культурний центр. У подальшому будівлю планується передати в оренду громадським організаціям учасників АТО та волонтерів. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2016/12/28/u_lvovi_vidkryto_kryminal_cherez_gazetu_shcho_vydavalasya_rosiyskym_kulturnym_1017169

Теми: Росія ЗМІ пропаганда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Держдумі РФ назвали карикатуру Charlie Hebdo екстремістською 28 грудня 2016, 22:21
Українському активісту у Криму викликали швидку в ізолятор 28 грудня 2016, 21:43
Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу російського Ту-154 28 грудня 2016, 19:54
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Українському активісту у Криму викликали швидку в ізолятор
Кабмін дозволив Міноборони самостійно закуповувати харчі
Податківці Києва розповіли, звідки взяли кошти на пишне святкування
Апеляційний суд скасував рішення про арешт Курченка
Усі новини
Made in Ukraine

Ідеї новорічних подарунків

Музика

10 найгучніших українських альбомів року